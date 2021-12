Die aktuelle Lage : Ansturm auf Impfzentrum Trier: Hunderte stehen in Schlange – So viele Impfdosen gibt es aktuell noch

Ansturm auf Impfzentrum Trier: Hunderte stehen in Schlange – So viele Impfdosen gibt es aktuell noch

Update Trier Die Schlange geht über das komplette Messeparkgelände bis weit in die Luxemburger Straße hinein. Impfwillige müssen sich auf längere Wartezeiten einstellen.

Am Impfzentrum warten heute morgen am Tag des Impfens ohne Termin bereits vor der Eröffnung Hunderte. Das berichtet unsere Reporterin vor Ort. Die Menschen stehen Schlange über das komplette Messeparkgelände bis weit in die Luxemburger Straße hinein. Ein anderer Reporter erklärt weiter, dass die Schlange etwa 300 bis 400 Meter lang sei und einmal um den Häuserblock herum gehe, der am Messepark liegt.