Corona : Impfzentrum Trier schließt – Impfmobil von Stadt und Kreis ist aber weiter unterwegs

Das Impfmobil der Berufsfeuerwehr Trier wird auch nach der Schließung des Impfzentrums in Stadt und Kreis unterwegs sein und auf Kundschaft warten. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Foto: Rainer Neubert

Trier Im Impfzentrum in den Moselauen gehen am 13. Mai die Lichter aus. Auf ein unkompliziertes Impfangebot müssen die Menschen in Stadt und Kreis dennoch nicht verzichten.

Bereits zum zweiten Mal schließt das gemeinsam vom Kreis Trier-Saarburg und der Stadt Trier im Auftrag des Landes betriebene Impfzentrum im Messepark an den Moselauen seine Pforten. Und auch beim zweiten Mal bedeutet das nicht das Ende der Einrichtung. „Wir werden am 13. Mai um 15 Uhr das Impfzentrum in den Standby-Betrieb versetzen“, sagt dazu Ernst Mettlach vom städtischen Presseamt und Sprecher der Berufsfeuerwehr Trier. „Wir belassen die Infrastruktur an Ort und Stelle und gewährleisten damit, dass wir in der Messeparkhalle in kurzer Zeit wieder Impfungen anbieten können, falls das nötig sein sollte.“

Die Hoffnungen, dass die große Messeparkhalle nun bald wieder für Konzerte, Messen oder andere Veranstaltungen genutzt werden kann, werden enttäuscht. „Die Messeparkhalle steht zunächst einmal nicht für Veranstaltungen zur Verfügung.“

Info Hier können Sie sich impfen lassen Noch bis zum 13. Mai besteht von montags bis freitags, jeweils von 8.30 Uhr bis 15 Uhr, die Möglichkeit, sich im gemeinsam von Kreis Trier-Saarburg und Stadt Trier betriebenen Impfzentrum im Messepark in den Moselauen auch ohne Anmeldung und Termin impfen zu lassen. Danach bleibt das Angebot „Trierer Impfmobil“ bestehen. Termine: Donnerstag, 5. Mai, 10 bis 13.30 Uhr, Rewe-Markt in Saarburg; 14.30 bis 18 Uhr, Saar-Mosel-Platz Konz. Freitag, 6. Mai, 10 bis 18 Uhr, Kornmarkt Trier. Montag, 9. Mai, 10 bis 18 Uhr, Hauptmarkt in Trier. Dienstag, 10. Mai, 10 bis 13.30 Uhr, Wasgau-Markt Hermeskeil; 14.30 bis 18 Uhr Norma-Markt Longuich. Mittwoch, 11. Mai, 10 bis 13.30 Uhr, Edeka-Markt Trier-Tarforst; 14.30 bis 18 Uhr, Globus Baumarkt Trier-Nord. Donnerstag, 12. Mai, 10 bis 13.30 Uhr, Edeka-Markt Konz-Könen; 14.30 bis 18 Uhr, Saar-Mosel-Platz Konz. Freitag, 13. Mai, 9 bis 14 Uhr, Kornmarkt in Trier.

Die Entscheidung des Landes, den Betrieb vorerst einzustellen, wird mit der geringen Frequenz begründet. Zuletzt wurden im Impfzentrum in der Messeparkhalle pro Woche rund 500 Personen geimpft, inklusive der Impfungen von Geflüchteten aus der Ukraine. Zum Höhepunkt der Pandemie, vor allem im ersten Jahr, kamen täglich mehrere Tausend Impfwillige aus der Stadt Trier und dem Kreis Trier-Saarburg in die Moselauen, um sich immunisieren zu lassen. Von den in diesen Spitzenzeiten bis zu 26 Beschäftigten vor Ort wurde das Personal inzwischen auf acht Mitarbeitende reduziert. „Diese wechseln entweder zurück an ihre eigentlichen Arbeitsplätze in den jeweiligen Verwaltungen oder werden übernommen“, sagt Mettlach.

In Trier sind laut Impfmonitoring Rheinland-Pfalz bis zum 3. Mai insgesamt 89.971 Erstimpfungen und 91.052 Zweitimpfungen erfolgt. Hinzu kommen 80.264 Auffrischungsimpfungen. 940 Personen haben bereits eine zweite Auffrischungsimpfung erhalten. Diese Zahlen beinhalten auch die Impfungen bei den Hausärzten, den mobilen Teams des Deutschen Roten Kreuzes in Alten- und Pflegeheimen, in den Kliniken und bei Betriebsärzten. 86,5 Prozent der Menschen über vier Jahre sind in Trier demnach vollständig gegen das Virus geimpft. Seit der Wiedereröffnung des Trierer Impfzentrums Ende November 2021 haben dort rund 110.000 Menschen eine Impfung gegen Covid-19 erhalten.

Auch mit einem Impfzentrum im Standby-Modus wird es möglich sein, kurzfristig und ohne Anmeldung eine Erst-, Zweit- oder Auffrischimpfung zu erhalten. „Den derzeitigen Bedarf an Impfungen werden wir mit unserem Trierer Impfmobil abdecken, das weiterhin täglich wechselnde Standorte in Stadt und Kreis anfährt und unverändert gut angenommen wird“, sagt Mettlach. Täglich würden derzeit in dem umfunktionierten Rettungswagen der Trierer Berufsfeuerwehr bis zu 60 Personen geimpft.