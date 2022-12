Impfung zum Schutz vor einer Covid-19-Erkrankung : Gemeinsames Impfzentrum der Stadt Trier und des Kreises Trier-Saarburg schließt Ende des Jahres

Das gemeinsame Impfzentrum der Stadt Trier und des Kreises Trier-Saarburg in den Trierer Moselauen schließt am 31. Dezember. Foto: Rainer Neubert

Trier/Saarburg Auch das Impfmobil stellt dann seine Fahrten in der Stadt Trier und im Kreis Trier-Saarburg ein. Mehr als 250.000 Impfungen sind laut Kreisverwaltung bislang in den Moselauen verabreicht worden.

Das gemeinsame Impfzentrum der Stadt Trier und des Landkreises Trier-Saarburg schließt am 31. Dezember endgültig seine Pforten. Das teilte die Kreisverwaltung Trier-Saarburg mit. Nach ziemlich genau zwei Jahren Betrieb bestehen laut Kreisverwaltung inzwischen zahlreiche Impfmöglichkeiten zum Schutz vor einer Covid-19-Erkrankung, so dass das in den Trierer Moselauen betriebene Impfangebot eingestellt werden könne. Zuletzt war das im Auftrag des Landes betriebene Impfzentrum seit Mai dieses Jahres im Standby-Betrieb. Den Bedarf an Impfungen deckten Stadt und Kreis mit dem Trierer Impfmobil ab, an dem sich jeder Impfberechtigte impfen lassen konnte.