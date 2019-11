Theater : Improvisation im Kasino am Kornmarkt Trier

Foto: Spontat

Trier (red) Das Improvisationstheater sponTat spielt im Kasino am Kornmarkt in Trier am Sonntag, 17. November, 19.30 Uhr, den improvisierten Krimi „Bei Zuruf: Mord!“. Seit Jahren verfolgt eine immer größer werdende Fangemeinde, wie aus dem Stegreif unter der Mithilfe des Publikums ein Krimi entsteht.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von red