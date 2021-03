Online-Veranstaltung : Kirche will Impulse für eine klimagerechte Zukunft geben

Trier/Birkenfeld Zusammen mit dem Umweltcampus Birkenfeld (UCB) der Hochschule Trier bietet das Bistum Trier eine Online-Veranstaltung an. Am Freitag, 19. März, laden von 15 bis 18 Uhr in der Reihe „Klimawandel und wir“ der Themenschwerpunkt Schöpfung der Katholischen Erwachsenenbildung und das Klimamanagement des Bistums ein, den Umweltcampus kennenzulernen.

Am anschließenden Podiumsgespräch nehmen Prof. Dorit Schumann, Präsidentin der Hochschule Trier, Generalvikar Dr. Ulrich Graf von Plettenberg, Prof. Peter Heck, Direktor des Instituts für angewandtes Stoff­strom­management am UCB, und die Klimamanagerin des Bistums, Charlotte Kleinwächter, teil. Es geht um Best-Practice-Beispiele und deren Übertragbarkeit auf kirchliche Institutionen mit dem Ziel der Klima­neutra­li­tät des Bistums.

Der Umwelt-Campus wurde vor 25 Jahren gegründet und hat als erste Hochschule in Europa das Konzept „Null-Emissions-Campus“ etabliert. Von Beginn an waren Kreislaufwirtschaft und Erneuerbare Energien im Bereich Strom und Wärme Kernthemen an diesem Standort der Hochschule Trier. Er ist im sogenannten Greenmetric-Ranking 2020 bereits zum vierten Mal als „grünste Hochschule Deutschlands“ ausgezeichnet worden.