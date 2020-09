Lokale Kultur : Trierer Geisterkaserne wird zum bunten Kunstwerk

In der ehemaligen trierer General-vonSeidel-Kaserne sind allerhand bunte Graffiti von verschiedensten Künstlern aufgetaucht. Foto: TV/Florian Jüngling

Trier Von Graffiti ist oft im Zusammenhang mit illegalen Sprühaktionen die Rede. Nun gibt es ein Trierer Projekt, dass Künstlern die Möglichkeit gibt, im großen Stil legal zu sprühen.

Wer jüngst auf der Luxemburger Straße an der ehemaligen General-von-Seidel-Kaserne in Trier-Euren vorbeigefahren ist, dem wird eine starke Veränderung aufgefallen sein. An zahlreichen Gebäuden auf dem weitläufigen gelände sind neuerdings bunte Graffiti zu sehen.

Das Areal war früher unter anderem eine Fernmeldestation der Bundeswehr, bevor sie vorübergehend zur Flüchtlingsunterkunft umfunktioniert wurde. Seit mehr als zwei Jahren stehen die Gebäude leer. In Zukunft sollen sich dort Unternehmen ansiedeln können. Das zehneinhalb Hektar große Areal ist als Gewerbegebiet vorgesehen, allerdings steht der entsprechende Bebauungsplan dazu noch aus.

In der ehemaligen Trierer General-von-Seidel-Kaserne sind allerhand bunte Graffiti von verschiedenen Künstlern zu finden. Foto: TV/Florian Jüngling

Die ehemalige Kaserne neben der Justizvollzugsanstalt wirkte verlassen und etwas gruselig, wird seit einiger Zeit aber immer bunter und freundlicher. Grund hierfür sind zahlreiche Künstler, die Graffiti an die Wände sprühen, und zwar nicht etwa illegal. Die Graffiti sind ein Projekt der Stadt Trier, das zum einen Aufmerksamkeit auf das Gelände lenken soll. Die Kunstwerken sollen die ehemalige Kaserne auch optisch aufwerten. Den Künstlern gibt die Stadt eine Plattform, ihre Kunst auf legale Weise zu verbreiten.

Die Stadt arbeitet bei dem Projekt mit verschiedenen Gruppierungen zusammen. So zum Beispiel mit der Trierer Agentur Urbandrips. Die Agentur vermittelt über ihre Internetseite www.urbandrips.com unter anderem Künstler an Flächenbesitzer, die daran interessiert sind, ihre Fassaden oder Wände durch Graffiti gestalten und so aufwerten zu lassen.

An Kunstformen ist in der Kaserne alles vertreten, ob Muster, Schriftzüge oder fotorealistische Abbilder von Menschen. Um regelmäßig an ihren Kunstwerken zu arbeiten, haben die Künstler einen Schlüssel für das Gelände. Sie rufen also vor dem Betreten der Kaserne die angegebene Nummer an, um sich anzukündigen, und können sich dann einfach ein Gebäude aussuchen und es mit ihrem Kunstwerk besprühen.

In der ehemaligen trierer General-vonSeidel-Kaserne sind allerhand bunte Graffiti von verschiedensten Künstlern aufgetaucht. Foto: TV/Florian Jüngling

„Es gibt kaum ähnliche Flächen in der Region, in denen Graffitikünstler so frei ihrer Tätigkeit nachgehen können“, sagt Alexander Fisch, Projektleiter der Wirtschaftsförderung bei der Stadt Trier. Die Künstler haben freie Gebäude- und Motivwahl. Vor allem die Gebäude an der Luxemburger Straße sind schon besprüht.

Vorbild für die Kaserne war ein ähnliches Projekt im Trierer Burgunderviertel, bei dem ebenfalls heruntergekommene Gebäude mit Graffiti aufgewertet wurden und so Aufmerksamkeit auf das Gebiet gerichtet wurde.