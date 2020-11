Corona : In der kompletten Innenstadt von Trier gilt Maskenpflicht

Trier Stadtverwaltung: Die hohe Zahl der Infektionen macht die Ausweitung der Anordnung notwendig.

Die Maskenpflicht in der Trierer Innenstadt gilt ab dem heutigen Montag für die ganze Woche. Dadurch wird die seit dem 23. Oktober bestehende Maskenpflicht am Freitag, Samstag und Sonntag erweitert. Oberbürgermeister Wolfram Leibe und Ordnungsdezernent Thomas Schmitt begründen diesen Schritt mit der im noch einmal stark angestiegenen Zahl von Corona-Infektionen in der Stadt und im Umland. Am Freitag wurden rund 60 Plakate in den betroffenen Straßen in der Innenstadt aufgehängt, auf denen auf die Maskenpflicht in Deutsch, Französisch, Luxemburgisch, auf Russisch, Persisch und Arabisch hingewiesen wird.