Skatehalle in Trier-West Warum es beim Jugendtreff im Zuppermarket nicht nur um Skaten geht

Trier · Der Palais e.V. bietet in der Skatehalle Zuppermarket in Trier-West drei Mal wöchentlich einen Jugendtreff für Kinder und Jugendliche an. Wir haben mit dem Betreuer und den Kindern gesprochen und uns angehört, warum dieses Angebot so wichtig ist und warum sie dafür kämpfen, es in Zukunft erhalten zu können.

27.12.2023 , 06:50 Uhr

Jonas Jung (links) betreut als Sozialarbeiter den Jugendtreff in der Skatehalle Zuppermarket in Trier-West. Meo (2. v. l.) und Ben (2.v.r.) sowie Mathilda (rechts) nutzen dieses Angebot regelmäßig und erzählen uns, warum die Skatehalle für sie so wichtig ist. Foto: Leon Scheid

Von Leon Scheid

Die Stimmung in der Skatehalle Zuppermarket ist locker. Sozial-Arbeiter Jonas Jung, der den Jugendtreff in der Skatehalle betreut, begrüßt die ersten Kinder und Jugendlichen mit Handschlag. Dann nimmt er sich Zeit, mit uns über sein Angebot und dessen Grundgedanken zu sprechen.