Bistum : Zwangspause endet an Fronleichnam

Trier-Nord Vom Schock zur Erleichterung: Trierer Kirche St. Martin wird nach achtmonatiger Schließung feierlich wiedereröffnet.

Achim Müller, Küster und Kirchenmusiker von St. Martin, spricht von „Erleichterung nach dem Schock“. Nach achtmonatiger Schließung und Sanierungsarbeiten steht das Gotteshaus in Trier-Nord vor der feierlichen Wiedereröffnung mit einem Hochamt an Fronleichnam (Donnerstag, 20. Juni).

Rückblende: Im Oktober donnerte ein etwa 50 cm langes Stuckteil aus 15 Metern Höhe herab und durchschlug eine Sitzbank. Glücklicherweise hielt sich damals niemand in der Kirche auf. Das Bistum handelte umgehend und veranlasste die sofortige Schließung (der TV berichtete.) „Das war ein echter Schock“, erinnert sich Müller. „Denn schnell war klar, dass nicht nur das bevorstehende Martinsfest kleiner ausfallen musste, sondern die Christmette sogar ganz abgesagt werden musste.“ Niemand wusste damals, wie groß die Schäden sind. Als Ausweichort für die Gottesdienste stand lediglich die (kleine) Krypta zur Verfügung. Unter den Kirchgängern der aus 3500 katholischen Christen bestehenden Martins-Gemeinde macht sich die Befürchtung breit, das Generalvikariat habe in Anbetracht der bevorstehenden Bistumsreform gar kein Interesse daran, noch in ein Gebäude zu investieren, das möglicherweise bald zur Disposition stehen könnte.

Die Wiedereröffnung ihres Gotteshauses will die Pfarrei St. Martin an Fronleichnam mit einem festlichen Hochamt mit der ganzen Pfarreiengemeinschaft St. Paulin (zu der sie gehört) feiern. Beginn: 9 Uhr. Der Kirchenchor St. Martin und der Basilika-Chor St. Paulin singen gemeinsam; unterstützt von einer Bläsergruppe des MV Frohe Klänge Sirzenich und Regionalkantor Volker Krebs an der Orgel. Die musikalische Leitung hat Achim Müller. Dem Hochamt schließt sich die Fronleichnamsprozession durch den Garten des Brüderkrankenhauses, zum Gesundheitsamt (Paulinstraße) und zur Paulinus-Statue in der Balthasar-Neumann-Straße an. Ihren Abschluss mit Te Deum und Segen findet die Prozession gegen 11.30 Uhr in der Basilika St. Paulin.