Bundestagswahl 2021 : Bundestagswahl in der Trierer Innenstadt: Bummeln, Wahlen und Wein

In der Trierer Innenstadt waren am Sonntagnachmittag viele Spaziergänger unterwegs. Von der Bundestagswahl war kaum etwas zu spüren. Foto: TV/Angelina Burch

Trier Während viele am Sonntagmittag die Wahllokale ansteuern, sind das Ziel in der Trierer Innenstadt die Eisdielen und der Weinstand. Die Bundestagswahl ist dort erst in Gesprächen präsent.

Am frühen Sonntagnachmittag kommt die Sonne in Trier raus, die Innenstadt füllt sich. Viele Menschen schlendern durch die Stadt und essen ein Eis. Die Regenschirme, die einige von ihnen dabei haben, brauchen sie nicht. Obwohl die Geschäfte geschlossen sind, bleiben manche Gruppen vor ihnen stehen und schauen rein. Die Außenbereiche der Eiscafés sind gefüllt, genau so wie bei manchen Restaurants. Es scheint, als wären auch viele Touristen unterwegs, manche Gruppen sprechen Englisch, andere Französisch.

Bundestagswahl in der Innenstadt von Trier: Ganz normaler Sonntag?

Ein ganz normaler Sonntag im Spätsommer, oder etwa nicht? Dass sich abends noch entscheiden wird, wer in den kommenden vier Jahren an der Spitze von Deutschland steht, ist in der Trierer Innenstadt nicht zu spüren. Keine Plakate weisen auf den Wahltag hin. Es wirkt so, als wollten die meisten einfach einen Spaziergang durch die Stadt genießen. Erst in Gesprächen mit den Passanten wird klar: Obwohl die Menschen einen entspannten Tag in der Stadt verbringen, ist die Wahl trotzdem präsent.

Magdalena, Helen und Isabelle sitzen am Hauptmarkt, alle mit einem Glas Wein in der Hand. „Wir haben alle drei schon vorab mit Briefwahl gewählt“, sagt Magdalena. Helen und Isabelle sind zu Besuch bei ihr in Trier. „Wir wussten, dass wir heute nicht wählen gehen können, deshalb war die Briefwahl am einfachsten“, sagt Isabelle. Für die drei jungen Frauen macht es den Eindruck, als wäre es ein ganz normaler Sonntag. Erwartungsvoll blicken sie dennoch auf das, was an diesem Abend noch verkündet werden wird. „Ich bin total gespannt, wie die Wahl heute ausgeht. Wir werden das später auf jeden Fall in den Nachrichten verfolgen“, sagt Helen.

Christa und Manni sitzen am Viehmarkt in der Sonne. Auch sie haben vorab ihre Stimme per Briefwahl abgegeben. „Das Wichtigste ist, dass so viele Leute wie möglich wählen gehen. Ich bin wirklich sehr gespannt, wie es in Deutschland weitergehen wird“, sagt Manni. „Wir sind jetzt noch unterwegs, bis heute Abend wird es sowie nichts Neues geben“, fügt Christa hinzu.

Am Weinstand auf dem Hauptmarkt sind die Stehtische fast alle belegt. Zwei Frauen haben sich an einem der Tische platziert, ihre Männer stoßen mit gefüllten Weingläsern dazu. „Wir waren heute Vormittag schon wählen und genießen jetzt noch die Sonne“, sagt eine der beiden Frauen. Auf ihrem Weg in die Stadt seien sie an einem Wahllokal vorbeigekommen, sagt die andere. „Da war richtig viel los. Es ist gut, dass so viele Leute wählen gehen.“