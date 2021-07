Wohnen : Wo der Traum vom Hausbau in der Verbandsgemeinde Schweich verwirklicht werden kann

Blick auf den Feller Ortsteil Fastrau mit der Fellerbachtalbrücke. Dort entsteht eines der größten Neubaugebiete in der Verbandsgemeinde Schweich. Foto: TV/Albert Follmann

Schweich Wo ist noch Platz für ein Grundstück? In der Verbandsgemeinde Schweich entstehen in den kommenden Jahren in einigen Gemeinden neue Wohnplätze. In machen Orten geht es schneller als in anderen.

Der Traum vom Eigenheim ist nicht immer so leicht umsetzbar. Hohe Nachfrage, teure Grundstücke und beschränkte Plätze sorgen in vielen Fällen dafür, dass es erst einmal bei einem Traum bleiben muss oder länger dauern kann, bis sich der Wunsch vom Haus erfüllt. Die Verbandsgemeinde (VG) Schweich an der Römischen Weinstraße könnte in den kommenden Jahren für Menschen mit dem Wunsch nach einem Eigenheim interessant werden. Denn in einigen Gemeinden liegen schon konkrete Pläne für Baugebiete mit mehreren Wohngrundstücken vor, in anderen laufen die Planungen aktuell. Über die jeweilige Lage in den Gemeinden der Verbandsgemeinde gibt Büroleiter Wolfgang Deutsch auf TV-Nachfrage Auskunft.

Allgemein gelte, dass die Gemeinden nach Möglichkeit alle privaten Grundstücke erwerben, sagt Deutsch. Anschließend erstellten sie eine Planung und Erschließung und verkauften die Grundstücke. „Nur in Ausnahmefällen werden noch Gebiete erschlossen, wo die Gemeinde nicht Eigentümerin der Flächen ist. Oftmals wird die Gemeinde den Alteigentümern ein Vorkaufsrecht einräumen, bevor das Grundstück auf dem freien Markt angeboten wird“, sagt Deutsch weiter.

Aktuell können in drei Gemeinden der VG Grundstücke erworben werden. Im Baugebiet „Oberer Frieden“ in Fell-Fastrau stehen etwa 20 Grundstücke zum Verkauf. Ab Herbst 2021 sind die Grundstücke bebaubar. Der Kaufpreis beträgt 170 Euro pro Quadratmeter. Die Baugrundstücke werden ausschließlich an Privatpersonen und nicht an gewerbliche Investoren verkauft. Sowohl Einzel- als auch Doppelhausbebauungen sind zur Eigennutzung möglich. Allerdings gibt es auch Bedingungen seitens der Ortsgemeinde Fell: Innerhalb von fünf Jahren nach Besitzübergang muss ein Wohnhaus bezugsfertig fertiggestellt werden. Sollte das nicht passieren, kann die Ortsgemeinde das Baugrundstück zurück erwerben. Außerdem wird darauf hingewiesen, dass die Ortsgemeinde keine Planungskosten übernimmt, die für den Interessenten entstanden sind.

In Klüsserath stehen im Baugebiet „Vorderer Flur II“ 34 voll erschlossene Grundstücke zur Verfügung. Der Kaufpreis pro Quadratmeter liegt bei 139 Euro. Interessenten, die bereits seit mindestens drei Jahren in der Gemeinde Klüsserath wohnen, müssen weniger zahlen. Für sie beträgt der Kaufpreis 129 Euro pro Quadratmeter.

In einem ersten Verkaufsabschnitt standen im Baugebiet „Aufm Flurgarten“ in Leiwen acht Baugrundstücke in einem Bewerberverfahren zur Verfügung. Diese Grundstücke sind voraussichtlich ab Ende 2022 erschlossen und können dann bebaut werden. Weitere sechs Baugrundstücke werden ebenfalls öffentlich angeboten, allerdings erst zu einem späteren Zeitpunkt. Auch in Leiwen können nur Privatpersonen die Grundstücke erwerben. Bei dem Kaufpreis von 180 Euro pro Quadratmeter handelt es sich um einen Mindestpreis im Rahmen eines Bieterverfahrens. Innerhalb von einem Jahr muss mit den Tiefbau- und Gründungsarbeiten begonnen werden. Das Wohnhaus muss innerhalb von drei Jahren fertiggestellt werden. Ebenfalls gilt, dass die Gemeinde das Baugrundstück zurück erwerben kann, sollten die Bauarbeiten nicht fristgerecht beendet werden. Das gilt auch, wenn das Grundstück vor der Bebauung weiterverkauft werden sollte. Der Kaufpreis ist innerhalb von vier Wochen nach der Beurkundung fällig. Sollte es mehrere Bewerber für ein Baugrundstück geben, entscheidet das Los.

Auch in anderen Ortsgemeinden in der Verbandsgemeinde Schweich wird es in Zukunft Baugebiete geben. So entstehen im Baugebiet „Göbelwies“ in Bekond 12 Wohngrundstücke und wenige gewerbliche. In Fell gibt es sechs Bauplätze im Ort, bei denen die Erschließung läuft. Die Erschließungsplanung für rund 25 Baugrundstücke erfolgt derzeit in Longuich. In Mehring läuft die Erschließung von etwa 25 Grundstücken. Sobald die Erschließung von 15 Baugrundstücken in Naurath (Eifel) demnächst abgeschlossen ist, folgt das Anbieten auf dem Markt. In Riol werden sehr bald 25 Grundstücke angeboten. 35 Wohngrundstücke sollen im kommenden Jahr in Trittenheim erschlossen werden.

Zusätzlich zu den genannten Gebieten gebe es in den Orten auch eine Vielzahl von privaten Bebauungen. „Oft finden auch Verdichtungen in den Ortslagen statt, wo zum Beispiel Mehrfamilienhäuser errichtet werden“, ergänzt Deutsch.

In der Stadt Schweich unterscheidet sich die Lage von den Gemeinden der VG. Der Grund für die eingeschränkten Entwicklungsmöglichkeiten beim Thema Baugebiete sei die geographische Lage, sagt Stadtbürgermeister Lars Rieger. Im Osten von Schweich liegen die A 1 und die Weinberge, im Süden die Mosel und im Westen die Bahnstrecke Trier-Koblenz, nennt Rieger die Einschränkungen. Schweich verfüge derzeit über keine eigenen Grundstücke, „die erschlossen und zu vernünftigen Preisen angeboten werden können“, so der Stadtbürgermeister.