Ukraine-Hilfe : Ukraine-Treff und Benefizkonzert - Wie sich Menschen im Landkreis Trier-Saarburg engagieren

Im Pfarrheim Gutweiler hat die Kirchengemeinde Gutweiler-Korlingen-Sommerau einen Treff für ukrainische Frauen mit ihren Kindern organisiert. Foto: KGR Gutweiler-Korlingen-Sommerau

Gutweiler/Pellingen Seit Beginn des Ukraine-Kriegs sind viele Flücht­linge in der Region angekommen. Für sie gibt es vor Ort immer mehr Veranstaltungen, die auch künftig weitergeführt werden sollen. Bei einem Benefizkonzert am Sonntag soll Geld für die Betroffenen in der Ukraine und der Region gesammelt werden.