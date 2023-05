Umbau abgeschlossen Copal eröffnet neues Einkaufszentrum in Wasserbillig (Fotos)

Mosel und Sauer trennen die Region Trier und Deutschland von Luxemburg. Brücken über die Flüsse gibt es unter anderem von Wellen nach Grevenmacher und von Wasserbilligerbrück nach Mertert/Wasserbillig. Auf beiden Brücken herrscht seit Jahrzehnten reger Verkehr. Neben Tausenden Berufspendlern, die tagtäglich aus der Region Trier nach Luxemburg zur Arbeit fahren, blüht das Geschäft der Tankstellen in den Grenzorten. Noch sind Diesel und Benzin in Luxemburg deutlich billiger als in Deutschland. Auch Kaffee, Tabak und viele alkoholische Getränke gibt es dort günstiger zu kaufen. Deshalb floriert nicht nur der Tanktourismus, sondern auch der Grenzverkehr zum Einkaufen.