Mehr als Tiny-Häuser In Naurath sollen sechs „Small-Houses“ für kleineres Budget entstehen

Schon von Weitem ist das große Werbebanner mitten auf der Wiese am Hang gut zu erkennen. Bilder und Text verraten: Schicke kleine Häuser, „Small-Houses“ im ökologische Holzständerbau, sollen demnächst hier stehen. Entwickelt wurden sie vom Schweicher Unternehmen AL-BauArt GmbH. „Wir machen Projektentwicklungen sowie Umsetzung von kleinen Einheiten wie in Naurath, Großprojekte Mehrfamilienhäuser, Bürogebäude sowie richtige Modulprojekte, welche vor Ort per Kran abgesetzt werden mit vorgefertigten Entwürfen“, beschreibt Architektin Anita Laxy das Unternehmen mit Sitz im Schweicher Handwerkerhof.