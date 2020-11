Verkehr : Durchs Tor der Angst zum Spielesplatz

Trier-Pfalzel In Pfalzel ist der Moselradweg zum Konfliktschwerpunkt zwischen Radlern und Anliegern geworden.

Einstimmig fordert der Ortsbeirat Pfalzel in der Sitzung vom 1. September die Verwaltung auf, die hochgradige Gefahrenzone am Spieles durch Radfahrer durch Aufstellung eines doppelten Haltebügels zu entschärfen. Begründung: Durch das stark gestiegene Aufkommen von Radfahrern, die den Spieles ohne Beachtung der verkehrsberuhigten Zone durchqueren, ist ein Haltebügel zwingend und zügig erforderlich. Die Antwort von Abteilungsleiterin Jutta Merten: Der Antrag des Ortsbeirats wird abgelehnt. Grund: Es handelt sich um einen übergeordneten Radweg, seine Sperrung durch einen doppelten Haltebügel kann nicht angeordnet werden. Die Befahrbarkeit des Weges wäre damit nicht mehr möglich, was seiner Widmung widerspräche.

Diese denkmalgeschützte Durchfahrt ist nicht nur eng, sondern total unübersichtlich, weil sie in sich noch eine Kurve bildet. Heißt: Wer dort hineinfährt oder -geht, sieht nicht, was ihn am anderen Ende erwartet. Rund eine Stunde beobachtete der TV das Geschehen an der Tordurchfahrt. Der Fahrradverkehr an dem frühherbstlichen Samstagnachmittag war stark und gemischt.