Herrliche Kulisse Rioler Weinstand am Moselufer: Hier treffen sich nicht nur Weintrinker (Fotos)

Riol · Die Trierer besitzen schon lange einen, in Schweich gibt es ab dem 5. Juli einen – und das beschauliche Dorf Riol hinter Schweich erfreut sich seit beinahe zwei Jahrzehnten daran: ein Weinstand in idyllischer Umgebung, direkt am Moselufer, der sich zum Kult gemausert hat.

02.07.2024 , 06:47 Uhr

Von Monika Traut-Bonato