Dorfgeschehen : Neueröffnung: Der glitzernde Laden im Dorf

Michaela Rohr-Welter und Eddi Welter in ihrem in Riol neu eröffneten Laden Estilo. Foto: Katja Bernardy

Riol Michaela Rohr-Welter und ihr Mann Eddi haben während der Pandemie neue Nägel mit Köpfen gemacht. Ihr Glitzerlädchen Estilo haben sie zu Hause eingerichtet. Das zieht Kunden an.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Katja Bernardy

Als Geschäfte auf und zu machen, damit sich weniger Menschen mit dem Coronavirus anstecken, reift in Michaela Rohr-Welter eine Idee: Gemeinsam mit ihrem Mann Eddi Welter plant die 54-Jährige nach zehn Jahren ihren Laden Estilo aus der Schweicher Brückenstraße ins eigene Haus in Riol zu verlegen. Zum einen, weil die Pandemie gezeigt hat, dass Mieten weiterlaufen, während die Tür zu bleiben muss, und weil beide das Sortiment erweitern wollen.

Seit Anfang Juni ist das „Estilo“ nun größer und glitzernd wie zuvor in der Bergstraße 18 in dem Dorf mit knapp 1300 Einwohnern an der Mosel. Michaela Rohr-Welter verkauft handgefertigten Konplott-Modeschmuck der Trierer Designerin und Unternehmerin Miranda Konstantinidou, Taschen, Möbel, Delikatessen, Dekoartikel, um nur einiges aus dem Sortiment zu nennen. Zu Rohr-Welters „Dorfladen“ fährt man nicht, um sich schnell die Einkaufstasche vollzustopfen, hier geht man hin zum Stöbern, Entdecken und um Besonderes zu kaufen.

Vor einem Vierteljahrhundert hat das Ehepaar das 1900 erbaute Haus renoviert. Aus zwei Zimmern, einem Gewölbekeller und dem Flur sind nun Verkaufsräume geworden. Vor einem gerahmten Familienfoto brennt eine weiße Kerze. „Meine Großeltern“, sagt Michaela Rohr-Welter. Das Foto habe ihr jemand geschenkt, erzählt sie und dass ihr Opa Malermeister war. Ihre Mutter habe immer gesagt, das Künstlerische und das Auge für Schönes und Farben habe sie von ihm. Auch das Kaufmännische steckt in der Familie. Vor vier Jahren hat ihre Schwester Maria Schmitt den Tante-Emma-Laden in Riol, der jahrzehntelang im Familienbetrieb geführt worden war, aufgegeben. „Jetzt bin ich froh, Ela zur Hand gehen zu können“, sagt Schmitt. Eine weitere Schwester hilft ebenfalls mit im Glitzerlädchen, wie Michaela Rohr-Welter das Estilo gerne nennt. Auch Bioweine bietet sie an: vom Zehnthof, dem Winzerbetrieb, den ihr Bruder im Ort betreibt.

Erweitert wurde das etablierte Konzept um eine grüne Verkaufsfläche: Im Garten stehen Olivenbäume und Lavendel in hübschen Blumentöpfen, Windlichter, zwei Damen aus Stein, die Kronen tragen und hochnäsig ausschauen, ein paar Schritte weiter fällt eine Madonnenskulptur ins Auge, ein Buddha und eine Ganeshafigur vermitteln Ruhe, und, und, und. Eddi Welter sagt: „Wir haben Skulpturen eingekauft, die uns gefallen.“ Und die ersten sind schon verkauft. Mit einem Glas Sekt in der Hand bummeln Stammkunden bei blauem Himmel und Sonnenschein im Garten, auch treppabwärts suchen sie in den Verkaufsräumen nach Dingen, die Leben und Wohnung schöner machen können. Eine der Kundinnen ist Monika Rebsch. Während sie sich mit der Entscheidung plagt, welches Armband sie kaufen soll, sagt sie: „Ich bin begeistert, dass die beiden diese Idee umgesetzt haben.“

Das Estilo ist montags und mittwochs von 13 bis 18 Uhr, dienstags, donnerstags und freitags von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Darüber hinaus können Termine unter Telefon 06502/6567 sowie per E-Mail unter ela.stilo@gmx.de vereinbart werden. Michaela Rohr-Welter und ihr Mann planen Events wie ein Hortensienfest, einen Abend unter dem Motto Wein & Glitzer oder einen Freundinnenabend.

Michaela Rohr-Welter und Eddi Welter in ihrem in Riol neu eröffneten Laden Estilo. Foto: Katja Bernardy