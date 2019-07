Jugend : Jugendfeuerwehren zelten in Thomm

Thomm Gestemmt von engagierten Ehrenamtlern und unterstützt vom gesamten Dorf ist in Thomm das 19. Zeltlager im Kreis Trier-Saarburg gestartet. Besucher sind willkommen.

Eine ganze Woche Spaß, Spiele und auch Herausforderungen. Schöner wie für circa 550 Teilnehmer des 19. Kreisjugendfeuerwehrzeltlagers können Sommerferien kaum beginnen. 36 Jugendwehren aus dem gesamten Kreis Trier-Saarburg kampieren bis Sonntag in 50 Zelten am Ortsrand von Thomm. Betreut werden die 10- bis 18-Jährigen von 50 Feuerwehr-Aktiven der Ortswehr und des Kreisjugendfeuerwehrverbandes (KJFW). Umsorgt werden sie auch vom gesamten Dorf mit 1100 Bürgern in 460 Haushalten.

Angebote wie diese richten sich nicht nur an die Teilnehmer, sondern auch an Besucher, erklärt Max Krämer, der Briem unterstützt. Sie seien an allen Tagen willkommen – an den ab 11 Uhr geöffneten Bewirtungsständen wie zu Livemusik auf der eigenen Bühne. Die ersten Gäste schauten schon zur Eröffnung vorbei im Anschluss an einen Gottesdienst und den von Musikern begleiteten Einzug ins Zeltlager. Dort begrüßten Stephanie Nickels als Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Ruwer und Landrat Günther Schartz als Schirmherr alle Teilnehmer. Er würdigte, dass das im Zwei-Jahres-Turnus ausgerichtete Zeltlager nach 2009 nun bereits zum zweiten Mal in Thomm stattfinde. Die örtliche Wehr zählt 30 Aktive plus 17 in der Jugendfeuerwehr.