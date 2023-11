Kein Platz für Kinder Warum in Trier vier große Kindergärten fehlen

Innerhalb von gut 20 Jahren sind mehr als 1000 zusätzliche Plätze in Trierer Kindertagesstätten geschaffen worden. Doch das reicht immer noch nicht, wie Stadtratsmitglied Norbert Freischmidt am eigenen Leib erfahren hat. Denn für seine Tochter fand der stellvertretende Ortsvorsteher von Trier-Mitte/Gartenfeld in der City keinen passenden Betreuungsplatz, wie er im Rahmen der Beratung des Stadtrats Trier über den Kindertagesstättenbedarfsplan 2023 sagt. Schließlich wurde Freischmidt in der Kita Kernscheid fündig. Dank seiner familiären Bindungen in diesen etwas außerhalb gelegenen Stadtteil sei das kein größeres Problem gewesen.