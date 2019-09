Castelnau Mattheis: In Trier-Feyen entstehen Wohnungen für 1900 Menschen

EGP-Geschäftsführer David Becker zeigt im Bereich der neuen Zufahrt zum Gebiet Castelnau Mattheis, wo in zwei Jahren gebaut werden soll. Foto: Rainer Neubert

Trier-Feyen Der Bebauungsplan für das Projekt Castelnau Mattheis steht vor der letzten Hürde. Der Stadtrat muss noch zustimmen.

Wo bis vor 20 Jahren Panzer durch den Wald ratterten, französische Soldaten ihre Treffsicherheit mit dem Gewehr und den Häuserkampf realitätsnah übten, herrscht heute Ruhe. Die ehemalige Kaserne Castelneau in Trier-Feyen und das weiträumige militärische Übungsgelände haben sich seit dem Abzug der Franzosen im Jahr 1999 vollkommen verändert. So genießt der Mattheiser Wald seit 2003 als Flora-Fauna-Habitat-Gebiet strengsten Naturschutz. Der 34 Hektar große Kernbereich der Kaserne ist seit 2012 in das Wohngebiet Feyen-Castelnau umgewandelt worden. Nun soll das 42 Hektar große Reststück folgen.