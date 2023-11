Kolumne Zugereist Kneipentour – meine aktuellen Lieblinge

„Trierer Nachtleben“ klingt nicht wahnsinnig aufregend. Was kann in einer großen Klein… ähh kleinen Großstadt schon abgehen? Mehr als man denkt! Nicht unbedingt schicke Bars mit edler Einrichtung oder spektakulärem Blick über die Stadt. Dafür gibt es wohl bessere Städte. Doch die Trierer Kneipenszene sucht ihresgleichen. Als Zugereiste wusste ich kaum wie mir geschieht, als ich mich plötzlich allerorts in gemütlich vollgerauchten Räumen wiederfand.