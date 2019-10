In Trier gibt’s keine einzige Feuerwehrfrau - Warum?

Bei der Trierer Berufsfeuerwehr gibt es zwar Frauen in der Verwaltung und im Sanitätsdienst – zum Retten, Bergen, Löschen rücken allerdings nur Männer aus. Foto: dpa/Wiesbaden112

Trier Sind die körperlichen Anforderungen zu hoch oder woran liegt es, dass bei der Trierer Berufsfeuerwehr keine Frau im Brandschutz tätig ist? Darüber diskutierte auf Anfrage der Grünen der städtische Feuerwehrausschuss.

Bei den Trierer Jugendfeuerwehren liegt der Mädchenanteil bei 22 Prozent. Bei den Freiwilligen Feuerwehren der Stadtteile sind noch 6,1 Prozent Frauen. Bei der Berufsfeuerwehr: 0 Prozent. Die Trierer Grünen meinen, das könne auch am Sporttest liegen, den Bewerber absolvieren müssen – mit gleichen Anforderungen für Mann und Frau (siehe Info).

Ob das stimmt, ist schwer zu beurteilen. Denn in den vergangenen drei Jahren haben sich insgesamt nur vier Frauen für den Feuerwehrdienst beworben. Bis zum Sporttest hat es keine von ihnen geschafft.

Wer Feuerwehrfrau oder -mann werden will, muss grundsätzlich außerdem eine abgeschlossene, mindestens dreijährige Berufsausbildung in einem „dienlichen Handwerk“ haben, zum Beispiel als Bau- oder KFZ-Handwerker.

● 500 Meter schwimmen in höchstens 12 Minuten.

● Hindernisparcours gemäß dem deutschen Feuerwehr Fitness-Abzeichen DFFA in höchstens 1:50 Minuten (Überwinden von Hindernissen, Sprung über einen Kasten, Balancieren und ähnliche Übungen, drei Durchgänge).

„Bei den drei Bewerberinnen im Jahr 2018 hatte eine nicht die geforderten beruflichen Voraussetzungen, eine zog ihre Bewerbung zurück und die dritte erschien trotz Einladung nicht zum Auswahlverfahren“, beantwortete Feuerwehrdezernent Thomas Schmitt in der jüngsten Dezernatsausschusssitzung eine entsprechende Anfrage der Grünen. 2017 habe es gar keine Bewerberin gegeben und 2019 eine einzige. „Und die hatte das in der Ausschreibung vorgegebene Höchstalter bereits um drei Jahre überschritten und verfügte zudem nicht über die handwerkliche Voraussetzung“, erläuterte Schmitt.

In den Jahren zuvor hat es laut Triers neuem Feuerwehrchef Andreas Kirchartz dagegen durchaus schon Frauen gegeben, die es im Bewerbungsverfahren bis zum Sporttest geschafft und diesen erfolgreich absolviert hätten. „Diese Frauen sind dann allerdings im anschließenden Vorstellungsgespräch ausgeschieden“, berichtete Kirchartz.

Grünen-Ausschussmitglied Michael Lichter, selbst Polizist, fokussierte sich trotzdem auf den Sporttest als mögliche Ursache für den Frauenmangel bei der Trierer Berufsfeuerwehr: „Bei der Polizei ist es so, dass die Frauen für die Bewältigung des Hindernisparcours zum Beispiel mehr Zeit eingeräumt bekommen. Beim Sporttest der Feuerwehr müssen Frauen und Männer dagegen das gleiche leisten. Dabei frage ich mich schon, welche Frau beim Bankdrücken 15 Wiederholungen mit 40 Kilo Gewicht schaffen soll, wie es bei der Feuerwehr verlangt wird.“

Dezernent Schmitt hielt dagegen, dass er durchaus Frauen kenne, die so trainiert seien, dass sie diese sportliche Anforderung bewältigen könnten. „Im Gegensatz zu manchem Mann. Ich zum Beispiel würde in meinem jetzigen Fitnesszustand die Sportprüfung wohl nicht schaffen“, fügte Schmitt an.