Ton, Torjubel, Fangesänge : Was beim Fußball-Rudelgucken in Trier erlaubt ist - und was nicht

Was beim Fußball-Rudelgucken in Trier erlaubt ist - und was nicht

Rekordbesuch beim Public Viewing 2018 in Trier: Das WM-Spiel Deutschland gegen Schweden sahen mehr als 10.000 Menschen auf dem Viehmarkt. Wegen der Corona-Pandemie wird es in diesem Jahr zur EM kein „Rudelgucken“ im großen Stil geben - aber Gastronomen dürfen die Spiele übertragen. Foto: Archiv/Roland Morgen Foto: Trierischer Volksfreund/Roland Morgen

Trier Public Viewing zur Fußball-EM wird es in Trier im großen Stil nicht geben. In der Gastronomie ist die Übertragung von Spielen allerdings erlaubt - solange bestimmte Regeln eingehalten werden. Wir geben einen Überblick.

Das Rudelgucken in Trier zur Europameisterschaft fällt in diesem Jahr allerdings der Corona-Pandemie zum Opfer. Übertragungen im größeren Stil sind weder in der Arena noch auf dem Viehmarkt geplant. Eine Möglichkeit gibt es allerdings, sich die Spiele anderswo als vor dem heimischen Fernseher anzuschauen: Die Gastronomie. Denn laut Auskunft der Stadt Trier ist es grundsätzlich möglich, dass Gastronomen über einen Fernseher die Fußballspiele zeigen.

Auch unabhängig von der Pandemie gibt es für die Gastronomen einiges zu beachten: „Es sind die der Uhrzeit und Lage entsprechenden Lärmgrenzwerte einzuhalten“, erklärt Schmitz. Ab 22 Uhr ist Nachtruhe , das heißt, weder Musik noch Fernseher dürfen laufen. Es ist möglich, nach dieser Uhrzeit nur das Bild zu zeigen. Dabei müssen die Gastronomen allerdings darauf achten, dass auch die Gäste nicht zu laut sind. „Also: Nach 22 Uhr keine Fangesänge und - so schwer das fällt - nur sehr gemäßigter Torjubel“, so Schmitz.

Public Viewing in kleinem Rahmen ist doch möglich - und wird auch in Trier angeboten. Die Arena beispielsweise bleibt von der Europameisterschaft doch nicht ganz unberührt. Im Restaurant Front of House werden dort im Innen- und Außenbereich auf mehreren Leinwänden und Bildschirmen die Fußballspiele übertragen - natürlich unter Einhaltung aller Hygieneregeln und ohne Menschenmassen. Aber schwarz-rot-gelbe Schminke, Trikots und Fahnen sind auch in Corona-Zeiten erlaubt.