Baumschäden in der Stadt Trier : 60 abgestorbene Trierer Stadtbäume müssen gefällt werden

Baumschäden in der Stadt Trier

Trier Nach trockenen Sommern müssen Mitarbeiter von StadtGrün Trier jetzt außerhalb der Fällsaison aktiv werden, um Gefahren für Passanten zu vermeiden.

Valentin Benzkirch, Mitarbeiter bei StadtRaum Trier und mitverantwortlich für die Stadtbäume, erklärt: „Eigentlich ist die Fällsaison ja bereits vorbei, aber wir haben keine andere Wahl, als die Bäume zu fällen, da die Standsicherheit nicht mehr gewährleistet ist und Äste abbrechen können.“ Der Experte geht davon aus, dass im Zuge weiterer Kontrollen mehr als die bislang 60 Bäume gefällt werden müssen. Hauptgrund sind die trockenen Sommer der vergangenen Jahre. „Vor allem 2018 war ein extrem trockenes Jahr. Das zeigt sich an den Bäumen nicht direkt, sondern einige Jahre später“, sagt Benzkirch. So wie auf dem Hauptfriedhof, auf dem in diesen Tagen über 20 innerhalb kurzer Zeit abgestorbene Birken gefällt werden müssen, nachdem überprüft wurde, dass keine Vögel oder andere Tiere darin nisten.