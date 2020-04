Kostenpflichtiger Inhalt: Tierschutz : Neue Heimat für Echsen, Nattern und Vögel

Markante Großbaustelle in den Olewiger Weinbergen. Hier entsteht eine neue Heimat für geschützte und gefährdete Tierarten. . Foto: Rainer Neubert

Trier Eine Baustelle in den Olewiger Weinbergen gibt Rätsel auf. Auch Tiere aus Trier-West könnten dort Unterschlupf finden.

Reihen mit Schiefersteinen auf roter Erde. Fußgänger in den Olewiger Weinbergen rätseln darüber, was da auf der etwa zwei Hektar großen Fläche am Retzgrubenweg passiert. „Hier entsteht ein Reptilienhabitat“, ist auf einem Schild zu lesen, das die Handschrift des Amts StadtGrün trägt. Der Trierische Volksfreund wollte es genauer wissen.

Es handle sich um eine zeitlich vorgezogene Ausgleichsmaßnahme für den Bau der neuen Verbindungsstraße Trier-West, erläutert ein Sprecher des Rathauses für das zuständige Amt. Beim Bau der Straße geht demnach eine Biotopfläche von etwa 8500 Quadratmeter verloren. Dafür müsse nach Baugesetzbuch ein Ausgleich geschaffen werden, der nicht komplett in Trier-West möglich sei. Die zusätzliche Fläche in Olewig werde deshalb notwendig.

Die Mauereidechsen ist eine streng geschütze Tierart. Foto: Rainer Neubert

Das Gelände wird nach Angaben der Stadt für Gesamtkosten von 258 000 Euro terrassiert und als Wiesenfläche mit Steinwällen, Gebüschen und Obstbäumen angelegt. Das Projekt werde über die Baumaßnahme der Verbindungsstraße finanziert und voraussichtlich zu 90 Prozent über Städtebaufördermittel finanziert. Ende April soll alles fertig sein. „Es entsteht Lebensraum für Mauer- und Zauneidechse und Schlingnattern.“ Aber auch andere geschützte und streng geschützte Tierarten sollen von dem neuen Habitat profitieren. Das Amt StadtGrün nennt Fledermäuse (Zwergfledermaus, Abendsegler) und Vögel wie Schleiereule, Bluthänfling und weitere Brutvogelarten. „Im übrigen gehören alle Singvogelarten zu den besonders geschützten Arten nach dem Bundesnaturschutzgesetz.“

Bereits vor den Bauarbeiten für den 780 Meter langen neuen Abschnitt des Ruwer-Radwegs hatte vor einigen Monaten der große Aufwand für die Umsiedlung von Eidechsen für Reaktionen gesorgt. Der Musikverein Ruwer und der Karnevalsverein hatten damals ein großes Transparent aufgestellt, und damit die Aktion aufs Korn genommen. Weil die Akteure dafür keine Genehmigung eingeholt hatten, wurde das Liegenschaftsamt schnell aktiv und entfernte es.

Insgesamt 245 000 Euro hat die Umsiedlungsaktion in Ruwer gekostet. Heruntergerechnet auf jede Eidechse seien das 70 Euro, wurde damals kolportiert. Solche Zahlen will das Amt StadtGrün nicht bestätigen, auch nicht für die neue Fläche in Olewig. „Eine Hochrechnung auf nur eine Tierart und Individuum ist nicht sinnvoll und fachlich fehlerhaft“, heißt es dazu. „Denn bei der Festlegung von Ausgleichsmaßnahmen sind neben weiteren Tier- und Pflanzenarten sowie Biotopen auch die übrigen Schutzgüter wie Boden, Wasser, Orts- und Landschaftsbild, Altlasten- und Kampfmittelbelastung, Kultur und Bodendenkmäler zu berücksichtigen.“

Eine Umsiedlung von Tieren von Trier-West nach Olewig sei zudem erst einmal nicht vorgesehen. „Diese Fläche dient dem Erhalt der lokalen Population.“ Sollten aber im Rahmen der Bauarbeiten in Trier-West deutlich mehr als die nach Zählungen im Jahr 2016 hochgerechnet 920 ausgewachsenen Mauereidechsen festgestellt werden, bestehe die Option, Tiere nach Olewig zu bringen.

Für dem neuen Lebensraum für Echsen am Retzgrubenweg gibt es allerdings nicht nur Lob. Mit Blick auf die zahlreichen zugewachsenen Weinbergsmauern stelle sich die Frage, ob diese nicht freigeschnitten und als Ausgleichsfläche genutzt werden könnten, wird moniert. Auch auf diese Frage antwortet das zuständige Amt der Stadtverwaltung: „Überwucherte Weinbergsmauern stellen bereits eine hohe ökologische Wertigkeit dar und werden in diesem Raum bereits durch Eidechsen besiedelt.“ Eine deutlich höhere Flächengröße wäre demnach nötig, um einen ähnlichen Effekt zu erzielen. „Außerdem befinden sich viele Flächen nicht im städtischen Eigentum und sind daher auch gar nicht verfügbar.“

Das Schild am Weinbergsweg erklärt, was hier passiert. Foto: Rainer Neubert