Serie „Landmarken“, Teil 2 : Gärtnern im ehemaligen Graben der Festung

Trier Serie „Landmarken“: Hinter der Festungsmauer in Trier-Pfalzel verschanzen sich schon lange keine Erzbischöfe mehr.

Den Aufruf „Schwerter zu Pflugscharen“ hat Pfalzel schon vor langer Zeit sinnbildlich umgesetzt. In dem Trierer Orts­bezirk schmiegen sich heute friedlich eine Reihe von Gärten und ein Friedhof an die alte Festungsmauer. Nur rund um die Bastion 6 ist noch erkennbar, dass hier einst ein Graben verlief. Der noch erhaltene Teil des Walls dient nun allein als optische Verschönerung und hat keinen militärischen Nutzen mehr.

Es ist nicht unbedingt so, dass der Stoff für Auseinandersetzungen mit der Stadt Trier komplett ausgegangen wäre. Diese waren ein wesentlicher Grund für den Bau der ursprünglichen Festungsanlage in Pfalzel. Aber mittlerweile geht es doch zivilisierter zu: Man einigt sich auf politischen Weg. Zu Zeiten der Erzbischöfe, die als Kurfürsten Trier regierten, war das nicht immer so. Bei Streit mit dem auf mehr Rechte pochenden Bürgertum setzten sich die Herrscher im 13. Jahrhundert immer wieder nach Pfalzel ab und regierten von dort aus. Und dabei bauten die hohen Herren nicht gerade auf De­eskalation. So wurde bei­spiels­weise eine Zollstelle mit einer Kette über die Mosel eingerichtet, und sie kassierten alle Schiffe ab, die nach Trier fuhren oder von dort kamen.