Corona-Maßnahmen verschärft : In Trier schließen ab Samstag Cafés, Friseure und Fahrschulen

Trier Landesweit dürften am Wochenende viele weitere Geschäfte dicht machen. Der Trierer Ordnungsdezernent verweist via Twitter auf eine Absprache mit Landräten und Bürgermeistern.

In der Region schließen ab Samstag weitere Geschäfte, um die Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern. Die Stadt Trier kündigte am Freitag via Twitter an, dass mit Samstag um 0 Uhr auch Läden wie Friseure, Eisdielen, Tabakläden ohne Zeitschriftenhandel, Tattoostudios, Wellnessbetriebe oder Fahrschulen nicht mehr öffnen dürfen.