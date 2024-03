Ernster Hintergrund Von Pollern und Bügeln: Diese Neuerungen betreffen Radler und Autofahrer in Trier-Süd

Und am Ende müssen es doch Poller sein – denn nur wo Poller stehen, fährt kein Auto, parkt kein Auto. Was für Domfreihof, Glockenstraße und über kurz oder lang wohl auch Neustraße gilt, zeigt sich auch in Trier-Süd. Dort, an der Ecke Krausstraße/Hohenzollernstraße, dem Beginn von Triers erster und einziger Fahrradstraße, stehen jetzt: genau, Poller.