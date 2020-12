Corona-Pandemie : Corona: 55 Neuinfektionen und ein weiterer Todesfall in Trier und im Landkreis

Trier Das Gesundheitsamt Trier-Saarburg meldet für Mittwoch, 23. Dezember 55 weitere Infektionen mit dem Coronavirus – 21 weniger als Mittwoch vergangener Woche. Diese verteilen sich wie folgt: 37 aus dem Landkreis und 18 aus der Stadt Trier. Außerdem ist eine ältere Patientin aus dem Landkreis im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung verstorben.

Die Zahl der seit dem 11. März nachweislich mit dem Coronavirus infizierten Personen steigt also auf 3440 (1280 in der Stadt Trier und 2160 im Landkreis Trier-Saarburg). Die 7-Tage-Inzidenz liegt in der Stadt bei 95,0 und im Landkreis bei 180,1 Neuinfektionen in den letzten sieben Tagen pro 100 000 Einwohnern.