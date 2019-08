Industrie : Industrie: Trier ist das Schlusslicht der Region

Trier/Wittlich/Prüm In der Stadt werden weitaus weniger Arbeitsplätze in der Industrie angeboten als im ländlichen Raum. Das hat gleich mehrere Gründe.

Trier ist als Oberzentrum der Großregion ein attraktiver Standort für Arbeitgeber und Arbeitnehmer. In einem Bereich hängt der ländliche Raum die Großstadt allerdings ab: beim Thema Industrie. Die meisten Industriebetriebe haben sich in der Eifel rund um Wittlich oder Prüm angesiedelt. Das geht aus dem Industriereport Region Trier der Industrie- und Handelskammer (IHK) Trier hervor.

Nur 15,6 Prozent der insgesamt 325 Industriebetriebe in der Region haben ihren Sitz in Trier. Spitzenreiter ist der Kreis Bernkastel-Wittlich: Hier haben 90 ihren Sitz (Stand 2017). Das sind rund 28 Prozent aller Industriefirmen. Darunter finden sich mit Benninghoven und Dr. Oetker international agierende Unternehmen. Im Kreis Trier-Saarburg haben 71 Industriefirmen ihren Sitz (22,1 Prozent). 56 Betriebe liegen im Kreis Bitburg-Prüm (17,5 Prozent), 54 im Vulkaneifelkreis (16,8 Prozent).

(red) Der IHK Trier gehören nach eigenen Angaben rund 29 500 Unternehmen mit etwa 90 000 Mitarbeitern in der Region Trier an, die aus dem Landkreis Bernkastel-Wittlich, dem Eifelkreis Bitburg-Prüm, dem Landkreis Vulkaneifel, dem Landkreis Trier-Saarburg und der Stadt Trier besteht.

Neben dem Platzangebot ist, so Schmitt, die Höhe der Gewerbesteuer ein wichtiger Faktor bei der Standortentscheidung von Unternehmen. Die variierte in der Region zuletzt deutlich.

Ein weiterer Faktor ist in den vergangenen Jahren in punkto Standortansiedlung ebenfalls wichtig geworden: die Breitbandversorgung. Schmitt: „Schnelles Internet ist für Unternehmen inzwischen das A und O!“

In der Region sind die Standorte der großen Unternehmen konzentriert auf Wittlich sowie rund um Prüm. Ausnahmen sind die Bitburger Braugruppe, Hochwald Foods in Thalfang und Papier Mettler in Morbach, der größte Arbeitgeber der Region (siehe Grafik Seite 13). In Trier sind zwei große Industrie-Unternehmen mit mehr als 500 Mitarbeitern angesiedelt: GKN Driveline und die Natus GmbH.