Kostenpflichtiger Inhalt: Stadtentwicklung : „In Trier wird so viel gebaut wie nie zuvor“

Endspurt in der Luxemburger Straße: Der Unterbau im letzten Bauabschnitt wird heute fertiggestellt. Von Freitag bis Sonntag folgt die Feinschicht für die gesamte Strecke. Foto: Rainer Neubert

Trier Die Stadt kann zwar nicht alle Projekte in diesem Jahr realisieren. Mit der Zwischenbilanz ist Baudezernent Andreas Ludwig dennoch zufrieden. Die Luxemburger Straße wird von Freitag bis Sonntag gesperrt.

Am südlichen Ende der Luxemburger Straße herrscht am Mittwoch emsiges Treiben. Damit ab Freitag wie geplant die feine Deckschicht auf die komplett erneuerte Bundesstraße aufgebracht werden kann, muss der Unterbau auch auf dem letzten Abschnitt im Bereich Messepark fertig sein. Der 1,5 Millionen Euro teure Ausbau der wichtigsten Erschließungsstraße in Trier-West ist im aktuellen Zwischenbericht des Tiefbauamtes grün markiert. Grün bedeutet fertig und umgesetzt. Am kommenden Montag soll diese Großbaustelle, die seit Mai von den Autofahrern viel Geduld und auch Umwege gefordert hat, tatsächlich Geschichte sein. Dann fehlt nur noch die Markierung. Die folgt, sobald die neue Fahrbahn komplett ausgehärtet ist und das Wetter es ermöglicht.

Insgesamt stehen im Projektplan des Tiefbaumtes für das laufende Jahr Straßenbaumaßnahmen für knapp 15 Millionen Euro. „In Trier wurde nie mehr gebaut“, verkündete Baudezernent Andreas Ludwig selbstbewusst am Abend im zuständigen Dezernatsausschuss. Im Blick hat er dabei auch den Bereich Gebäudewirtschaft. Rund 34 Millionen Euro wird die Stadt nach den aktuellen Prog­nosen in diesem Jahr in Neubau-, und Sanierungsmaßnahmen, in den Brandschutz und die Unterhaltung von Immobilien investieren. Größte Posten sind hier die Mehrzweck- und Turnhallen Mäusheckerweg und Wolfsberg, Feyen und Trier-West/Euren. Die Sanierungsmaßnahmen im Gneisenaubering (Trier-West), die Integrierte Gesamtschule (IGS), die Grundschule Feyen, das Sozialwohnungsprojekt Tarforster Höhe (BU14) und Baumaßnahmen in diversen Kitas folgen auf der Liste der Einzelmaßnahmen in Höhe von 4,3 bis eine Million Euro.

Info Was die Stadt in den Radverkehr investiert Der Controllingbericht zu den Maßnahmen des Tiefbauamts enthält auch die Investitionen im Bereich Radverkehr. Demnach wurden 2019 bislang 257 482 Euro dafür investiert. Größte Einzelmaßnahme sind mit 79 000 Euro die Vorarbeiten für den Bau des Radwegs Ruwer. Für bessere Markierungen im Stadtgebiet wurden 67 000 Euro investiert. 50 000 Euro hat die Busspurverbreiterung für den Radverkehr am Nikolaus-Koch-Platz gekostet. Für einen Schutzstreifen in der Luxemburger Straße werden 39 000 Euro investiert.

Tiefbau und Hochbau – in beiden für die Entwicklung der Stadt entscheidenden Bereichen soll in diesem Jahr eine hohe Realisierungsquote erreicht werden. Rekordverdächtige 94 Prozent sind bei der Gebäudewirtschaft angepeilt. Die Quote von 75 Prozent beim Tiefbauamt wird ebenfalls deutlich über der Zahl der Vorjahre liegen. Dass einige geplante Projekte nicht begonnen oder abgeschlossen werden können, liegt auch daran, dass Förderbescheide von Land und Bund länger auf sich warten lassen als erhofft.

Das trifft beispielsweise auf den Umbau des westlichen Römerbrückenkopfs zu. Mit dem neuen Verkehrskreisel sollte in diesem Jahr begonnen werden. Das verschiebt sich nun in das kommende Jahr. „Wir erwarten den Bewilligungsbescheid am 9. Dezember“, verrät Baudezernent Ludwig den bevorstehenden Ministerbesuch in der Stadt. Denn vermutlich wird es sich Verkehrsminister Volker Wissing nicht nehmen lassen, die in Trier sehnlichst erwartete Zusage selbst zu überreichen.

Lesen Sie auch Straßensperrung : Endspurt auf der Dauerbaustelle – Luxemburger Straße bald gesperrt

Im Zwischenbericht des Tiefbauamtes, der zu den geplanten Projekten von Beginn des Jahres bis zum Stichtag 31. August Auskunft gibt, ist die Maßnahme Römerbrückenkopf deshalb eines der rot markierten Bauvorhaben. In dieser Signalfarbe strahlt auch der Ausbau der Straße am Grüneberg, die für den neuen Energie- und Technikpark der Stadtwerke notwendig ist. Auch hierfür fehlt noch der Bewilligungsbescheid.

Verschoben worden ist nach dem heftigen Protest der Anwohner und dem abgelehnten Baubeschluss der Ausbau der Eisenbahnstraße in Trier-Euren. Und auch die neue Busführung in der Medardstraße in Trier-Süd muss noch warten. Der Fortgang der Stadtteilsanierung in Trier-Ehrang, insbesondere in den schmalen Seitengassen der Niederstraße, stockt wegen verspäteter Abbrucharbeiten. Es steht noch keine Fläche für die Baustelleneinrichtung zur Verfügung.

Lesen Sie auch Stadtentwicklung : Neue Millionen für den Stadtumbau in Trier-West

Hier entsteht ein Kreisverkehr. Von der Straße Im Speyer geht es in Zukunft zum Bobinet-Gelände und dem ehemaligen Bahnausbesserungswerk Trier-West. Foto: Rainer Neubert