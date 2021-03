Logistik : Viele Pakete, viele Jobs und viel Verkehr

ARCHIV - 08.11.2018, Nordrhein-Westfalen, Dortmund: Das Logo von Amazon ist am Logistikzentrum zum sehen. Der Online-Riese Amazon ändert auf Druck des Bundeskartellamts seinen Umgang mit Händlern, die über «Amazon Marktplätze» ihre Produkte verkaufen. (zu dpa «Nach Kartellamtskritik: Amazon ändert Umgang mit Marktplatz-Händlern») Foto: Ina Fassbender/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: dpa/Ina Fassbender

Trierweiler Das Amazon Verteilzentrum in Trierweiler ist nun seit ein paar Wochen in Betrieb. Mehrere Tausend Pakete werden von dort aus pro Tag geliefert. Das sorgt für ein großes Verkehrsaufkommen.

Schon früher als gedacht ging der Betrieb im 7400 Quadratmeter großen Gebäude im Gewerbegebiet los. Eigentlich sollte das neue Amazon Verteilzentrum in Trierweiler erst im Frühjahr 2021 in Betrieb gehen. Doch schon am 4. November vergangenes Jahr wurde der Betrieb aufgenommen und von dort aus auch ins Weihnachtsgeschäft gestartet, sagt Manuel Lesch, Pressesprecher bei Amazon.

Im Gewerbegebiet Trierweiler ist damit ein Zentrum entstanden, bei dem Pakete von Amazons Sortier- und Logistikzentren ankommen und an die Kunden in der Region zugestellt werden. Im Umkreis von rund 60 Kilometern werden die Kunden beliefert. In den Norden nach Bitburg und Wittlich, in den Osten über Idar-Oberstein und Traben-­Trarbach, in den Süden bis Saarburg und Losheim am See und in den Westen bis an die luxemburgische Grenze werden die Pakete von Trierweiler aus verteilt, so der Pressesprecher.

Mehrere Tausend Pakete werden dort täglich sortiert, sagt Lesch. „Diese werden als fertige Touren in sogenannten Zustelltaschen vorsortiert und mitsamt der intelligenten Routenplanung an die Fahrer und Fahrerinnen der Lieferpartner übergeben.“ Durchschnittlich seien täglich bei Amazon in Trierweiler 185 Fahrer im Einsatz, die die Pakete an die Kunden zustellen.

Mit Eröffnung des neuen Amazon Verteilzentrums wurden außerdem einige Jobs in der Region geschaffen. Derzeit arbeiten nach Auskunft des Pressesprechers rund 120 Mitarbeiter dort. Lesch: „Die Mehrheit der Angestellten im Verteilzentrum sind Sortiermitarbeiter. Darüber hinaus bieten wir Arbeitsplätze für rund 20 Fach- und Führungskräfte am Standort.“

Trotz des erhöhten Paketaufkommens besonders in Zeiten der Corona-Pandemie wurden so viele Stellen geschaffen, wie im vergangenen Jahr geplant wurden. „Wir planen langfristig und rechnen mit Schwankungen in der Kundennachfrage“, sagt Lesch.

Obwohl mit dem Verteilzentrum viele Jobs für die Region geschaffen wurden, hat es im vergangenen Jahr Bedenken gegeben, als der Bau im Gewerbegebiet begonnen hat. Der Grund: Das Verteilzentrum liegt in einer Sackgasse und das Gewerbegebiet unweit der A 64 und der B 51 verfügt nur über eine Zufahrt (der TV berichtete).

Bisher habe es jedoch keine Beschwerden gegeben, sagt Dieter Müller, Ortsbürgermeister von Trierweiler. Allerdings sei das Verkehrsaufkommen im Gewerbegebiet gestiegen. Das liegt jedoch nicht nur an dem Verteilzentrum von Amazon: „Das Gewerbegebiet ist an einigen Stellen gewachsen, wodurch allgemein ein höheres Verkehrsaufkommen entstanden ist. Diese Situation gibt es dort auch unabhängig von Amazon. Der Verkehr bedarf einer neuen Regelung, mit der wir uns aber in der Gemeinde befassen. Dazu gehört auch die Regelung von Parkplätzen“, sagt Müller.

Bei Amazon sind bisher keine Beschwerden zu Verkehrsproblemen in Trierweiler eingegangen. Lesch: „Bisher wurden keinerlei Anregungen oder Verbesserungsvorschläge an uns herangetragen. Wir möchten ein guter Nachbar sein, haben immer ein offenes Ohr und fördern gerne den Dialog.“ Zuständig für die Genehmigung des Verteilzentrums war die Kreisverwaltung Trier-Saarburg und nicht die Ortsgemeinde Trierweiler.

Das neue Amazon-Verteilzentrum in Trierweiler ist seit einigen Wochen im Betrieb. Foto: TV/Heribert Waschbüsch

Mit dem Konzept sind die Pakete schnell beim Kunden. Denn viele Artikel können nachmittags bestellt werden und können am kommenden Vormittag geliefert werden. Dafür sorgen 185 Fahrer beim neuen Verteilzentrum von Amazon in Trierweiler. Foto: TV/Heribert Waschbüsch