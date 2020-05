Hetzerath Nach vier Jahren Beratungen und Verhandlungen hat der Gemeinderat Hetzerath mehrheitlich für die Erweiterung des Industrieparks Region Trier gestimmt. Die Bedingungen der Gemeinde wurden akzeptiert. Besonders im Blick: der Verkehr.

Es war eine der wichtigsten Entscheidungen, die der Gemeinderat Hetzerath in den vergangenen Jahrzehnten zu treffen hatte. Seit vier Jahren stand auf der Agenda des Rates immer wieder die Erweiterung des Industrieparks Region Trier, der um 56 Hektar vergrößert werden und bis zu 500 Meter an den Ort heranrücken soll. Bedenken gab es besonders wegen des LKW- und Auto- Verkehrs, der im Ort ein großes Problem ist und wegen des Lärms, den die Betriebe verursachen könnten. Die Erweiterung des Industrieparks ist aber für Hetzerath auch eine Chance auf wohnortnahe Arbeitsplätze und Einnahmen durch die Gewerbesteuer.

In drei Bürgerversammlungen mit insgesamt 500 Teilnehmern und einer Bürgerbefragung, an der 68 Prozent der abstimmungsberechtigten Bürger teilgenommen hatten, wurde versucht, herauszufinden, wie die Bürger zur Erweiterung des IRT stehen. Bei der Bürgerbefragung haben sich 60,4 Prozent der Hetzerather dafür ausgesprochen. In den Bürgerversammlungen haben sie aber auch klar zum Ausdruck gebracht, dass sie weder mehr Verkehr noch mehr Lärm wollen. Deshalb wurde der Erweiterung nur unter Bedingungen zugestimmt, die vertraglich festgehalten und bei Nichteinhaltung mit Sanktionen verknüpft sind. „Wir haben das bestmögliche Ergebnis für Hetzerath herausgeholt“, ist sich Ortsbürgermeister Werner Monzel sicher.