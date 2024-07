Gastro-Check Wo gibt es einen preiswerten und schnellen Mittagstisch im Industriepark Region Trier?

Außerdem steuert freitags noch ein Lunch Truck den Park an: Minas Hotdogs. Der Name irritiert ein wenig, denn es gibt hier nicht nur Hotdogs, sondern auch einen wechselnden Mittagstisch mit warmen Tagesspeisen für 6,50 Euro sowie eine Auswahl an Salaten und Suppen. Der mobile Mittagstischlieferant fährt innerhalb des Parks verschiedene Standorte an. Die Kunden können sich beim Mittagstisch die Beilagen selbst zusammenstellen. Wie das Unternehmen versichert, werden alle Gerichte von der Chefin selbst zubereitet und frisch gekocht. „Am liebsten essen unsere Kunden die Hackfleisch-Soße mit Reis, Nudeln oder Kartoffeln, am wenigsten verkaufen wir Hot-Dogs auf der Tour“, sagt Micha, Verkaufsfahrer des Trucks.