Umwelt : Info-Abend zum Trierer Klimaschutzkonzept

Foto: Medienhaus Trierischer Volksfreund/Roland Morgen

Trier Der Trierer Stadtrat hat ein Klimaschutzkonzept beschlossen. Wie die dort festgelegten Maßnahmen am besten umgesetzt werden können, wollen die Macher mit den Bürgern der Stadt diskutieren - und stellen heute Abend das Konzept in der Europahalle in Trier vor. Beginn ist um 18 Uhr.

Für Trier wurde von den Klimaschutzmanagern Julia Hollweg, Da­vid Lellinger und Matthias Gebauer ein Klimaschutzkonzept erarbeitet, das der Stadtrat im Dezember 2022 beschlossen hat. Ziel für Trier ist das zügige Erreichen der Klimaneutralität in den Bereichen Energie, Wärme und Mobilität. Die Klimaschutzmanager bieten Interessierten eine Info-Veranstaltung zum Integrierten Städtischen Klimaschutzkonzept an.

Sie beginnt am Donnerstag, 26. Januar, um 18 Uhr im Foyer der Europahalle. Dem Klimaschutz-Team sind die Fragen, Meinungen, Anregungen und die Kritik der Bürger wichtig. Es soll darüber diiskutiert werden, wie die Umsetzung des Klimaschutzkonzepts am besten gelingen kann.

Thematisch geht es beispielsweise um die verschiedenen Wege, die eingeschlagen werden können, um zukünftig klimaschonender in Trier mobil sein oder den Alltag CO 2 -freundlicher gestalten zu können. Im Klimaschutzkonzept sind für die unterschiedlichen Akteure Maßnahmen formuliert worden, mit denen Klimaschutz betrieben werden kann. Die Stadtverwaltung ist für rund drei Prozent des gesamtstädtischen CO 2 -Ausstoßes verantwortlich.