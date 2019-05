Familie : Informationsabend für werdende Eltern in Trier

Trier Unter Leitung von Claudia Heltemes findet am Mittwoch, 22. Mai, 18 Uhr, ein kostenfreier Infoabend für werdende Eltern in der Pro Familia Beratungsstelle, Balduinstraße 6, Trier statt. Werdende Eltern und Paare, die eine Schwangerschaft planen, erhalten einen Überblick über finanzielle und soziale Aspekte sowie Hilfestellungen während der Schwangerschaft bzw. in der ersten Zeit mit dem Kind über mit Schwangerschaft und Geburt verbundene Rechtsfragen, Hebammenleistungen sowie über mögliche Veränderungen, die sich durch ein Kind in Lebensgestaltung, Beruf und Partnerschaft ergeben.

