Projekt : Infoabend zu Bauprojekt im Kloster Bethanien

Trier Im Kloster Bethanien der Benediktinerinnen in Kürenz leben noch acht Ordensschwestern. Um die Anlage südlich der Domänenstraße und in der Nähe der Kirche St. Bonifatius auf Dauer wirtschaftlich betreiben zu können, sind ein Umbau und eine Erweiterung geplant.

An das südliche Wirtschaftsgebäude soll ein Anbau für zwei Pflegegruppen, eine Tagespflege sowie die Ordensgemeinschaft entstehen. Am nördlichen Gebäude sollen 40 neue Wohneinheiten entstehen. Details erläutern Mitarbeiter des Stadtplanungsamts am Donnerstag, 23. Januar, 20 Uhr, Pfarrsaal St. Bonifatius, Domänenstraße 94. Das Projekt soll in Zusammenarbeit mit der Wohnungsbau und Treuhand AG (gbt), Barmherzigen Brüdern, Caritas, Benediktusverein GmbH und Bischöfliches Generalvikariats entstehen.