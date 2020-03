Vortrag : Informationen zur Rente bei Arbeitslosigkeit

Trier Die Deutsche Rentenversicherung Rheinland-Pfalz informiert am Donnerstag, 12. März, in der Auskunfts- und Beratungsstelle, Herzogenbuscher Straße 54, in Trier zum Thema „Arbeitslos? Auswirkungen auf die Rente“.



Es werden Fragen beantwortet wie: Wann kann man bei Arbeitslosigkeit Rente erhalten? Was ist bei Sperrzeiten und Ruhenszeiten zu beachten? Wie wirken sich Arbeitslosigkeitszeiten auf die Rentenhöhe aus? Was ist bei Minijobs zu beachten?