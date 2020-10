Schulen : Informationstag am Auguste-Viktoria-Gymnasium

Trier Das Auguste-Viktoria-Gymnasium (AVG) Trier bietet für die zukünftigen Fünftklässlerinnen und Fünftklässler und deren Eltern die Möglichkeit, die Schule – im Rahmen der vorgegebenen Hygienemaßnahmen – kennenzulernen.

In zwei Veranstaltungen (entweder 10 oder 13 Uhr) werden die Kinder nach einer gemeinsamen Begrüßung (Mehrzweckhalle) in kleinen Gruppen einen geführten Rundgang durch die Gebäude des AVG erleben, während die Eltern (bitte nur ein Elternteil pro Kind) in einer etwa einstündigen Veranstaltung über die inhaltliche und pädagogische Ausrichtung der Schule informiert werden.

Zusätzlich bietet das Auguste-Viktoria-Gymnasium am Montag, 23. Oktober, ab 19 Uhr einen Elternabend (ohne Kinder) für diejenigen an, die den Informationstag am 21. November nicht besuchen können. Am Dienstag, 24. Oktober, informiert die Schule (ab 19 Uhr, ebenfalls im Zuge eines Elternabends) zum Thema Hochbegabung. Für diese beiden Veranstaltungen können sich Interessierte ebenfalls ab dem 15. Oktober auf der Homepage avg-trier.de anmelden.