Ausbildung : Informationsveranstaltung beim Biz Trier über das Studium der Versorgungstechnik

Trier Die Energiewende aktiv mitgestalten, nachhaltige Energiesysteme entwickeln und mit Innovation an unseren Klimazielen arbeiten – diese Herausforderung stellt sich Ingenieuren der Energie- und Versorgungstechnik.

Die Hochschule Trier bietet verschiedene Studiengänge zu diesem Thema an. Prof. Dr.-Ing. Jens Neumeister stellt am Donnerstag, 9. Mai, um 16 Uhr im Berufsinformationszentrum (Biz) der Agentur für Arbeit Trier die einzelnen Studiengänge vor. Er erläutert die Studieninhalte, gibt Beispiele zu Vorlesungsinhalten und informiert über die notwendigen Voraussetzungen. Darüber hinaus stellt er verschiedene Berufsfelder vor und thematisiert die wichtigsten Schritte im Bewerbungsverfahren. Die Veranstaltung in den Räumlichkeiten der Agentur für Arbeit, Dasbachstraße 9, ist frei.