Kommune : Infos vor der ersten Rechnung

Korlingen Die Information zur erstmaligen Beitragsabrechnung von wiederkehrenden Beiträgen für den Ausbau von öffentlichen Verkehrsanlagen in der Ortsgemeinde Korlingen sind Thema eines Dorfgesprächs am Dienstag, 13. August, um 19 Uhr im Bürgerhaus Korlingen.

Mitarbeiter der Verbandsgemeindeverwaltung Ruwer erläutern an diesem Abend unter anderem die Zusammensetzung der Rechnungsbeträge (Quadratmeterpreis, beitragspflichtige Fläche und so weiter), aus welchen Gewerken sich diese zusammensetzen und welche Arbeiten in den einzelnen Jahren abgerechnet werden. Zudem will die Ortsgemeinde aufzeigen, welchen Beitrag und welche Gewerke die Ortsgemeinde übernimmt.