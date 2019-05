Die Polizei informiert : Infos zum Einbruchschutz

Mertesdorf Nachdem es in Mertesdorf zu Einbrüchen in Wohnhäuser gekommen ist, lädt das Polizeipräsidium Trier zu einer Informationsveranstaltung zum Einbruchschutz am Donnerstag, 16. Mai, um 19 Uhr ins Bürgerhaus Mertesdorf ein.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken