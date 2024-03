Infoveranstaltung in der Europahalle Messe in Trier zeigt Nützliches rund um das Älterwerden

Trier · Rund 60 Aussteller informierten in der Trierer Europahalle rund ums Thema Älterwerden. Sie boten dabei Lösungen aus allen Bereichen des Alltags an. Aktiv und selbstbestimmt im Alter – wie das gelingen kann, zeigte eine Messe in Trier. Die Veranstalter waren die beiden Seniorenbeiräte der Stadt Trier und des Landkreises Trier-Saarburg sowie das Seniorenbüro Trier.

17.03.2024 , 14:30 Uhr

Von Andreas Sommer