Kostenloser Infotag Was Sie über das Älterwerden wissen müssen

Trier · Zum ersten Mal wird in der Region ein Infotag zum Älterwerden veranstaltet. Rund 60 Aussteller sowie sieben Fachvorträge informieren am 15. März in der Europahalle über Gesundheit, Pflege, Sport und mehr.

05.03.2024 , 10:05 Uhr

Die Veranstalter des Infotags "Rund ums Älterwerden" von links nach rechts: Stefan Metzdorf, Hubert Weis, Elisabeth Ruschel und Alfred Bläser. Foto: Jessica Gronert

Von Jessica Gronert