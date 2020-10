Schule : Infotage am Dietrich-Bonhoeffer- Gymnasium

Schweich Auch in diesem Jahr bietet das Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium Interessierten die Möglichkeit an, die Schule kennenzulernen.

Unter den derzeitigen besonderen Bedingungen besteht an zwei Tagen die Möglichkeit, sich das DBG anzuschauen. So öffnet die Schule am Samstag, 31. Oktober, und am Samstag, 14. November,für alle Kinder und Eltern, die sich für einen Schulplatz im kommenden Schuljahr interessieren.