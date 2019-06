Infoveranstaltung : Infoveranstaltung des Kreisbauern- und Winzerverbands Trier-Saarburg

Schweich Der Kreisbauern- und Winzerverband Trier-Saarburg lädt am Mittwoch, 26. Juni, 9.30 Uhr, in das Hotel Leinenhof in Schweich zu einer Infoveranstaltung zu dem Thema „Hilfe und Beratung zur Antragsstellung 2019 für Agrarumweltmaßnahmen im Lande Rheinland-Pfalz“ ein.

Bei der Veranstaltung werden die Möglichkeiten und Programmteile im Rahmen der Agrarumweltmaßnahmen in Rheinland-Pfalz vorgestellt als auch konkrete Hilfestellung durch die Fachberater der DLR Rheinhessen-Nahe-Hunsrück mit landesweitem Beratungsauftrag zur Antragsstellung und Programmteilnahme gegeben.