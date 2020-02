Für Eltern : Infoveranstaltung für Eltern in Trier-Ehrang

Infoveranstaltung für Eltern in Trier-Ehrang

Trier-Ehrang Sexualerziehung ist ein wichtiger Bestandteil der Persönlichkeitsbildung auch schon im Vorschulalter und im erzieherischen Alltag nicht auszuklammern. Kinder haben von Natur aus ein Interesse an ihrem Körper; sie sind von Geburt an sexuelle Wesen mit eigenen sexuellen Bedürfnissen und wollen ein Stück auf ihrem Lebensweg begleitet werden und ihre Fragen zu sexuellen Themen beantwortet wissen.

Von daher gilt es, die Kinder angemessen und altersgemäß zu begleiten, eine liebevolle, partnerschaftliche Atmosphäre zu schaffen, und Erlebnisse rund um Körper und Sinne zu ermöglichen. Wie das im Elternhaus gelingen kann, ist Thema des Elternabends am Dienstag, 3. März, 19 bis 21 Uhr, in der katholischen Kindertagesstätte Christi Himmelfahrt in Ehrang (Auf Der Bausch 138). Referentin ist Ute Keiber-Schon von pro familia Trier.