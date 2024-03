Nach Inhaberwechsel Tische und Stühle für die Hochzeit gesucht? Firma aus Bekond baut Partyservice aus

Bekond · Wer eine große Party schmeißen will, braucht Tische, Stühle, Gläser, Geschirr. Auf diesen Verleih hat sich Alles fürs Event in Bekond spezialisiert. Inhaber Bernhard Klinkhammer hat sein Unternehmen nun an einen Nachfolger verkauft. Der plant, das Angebot deutlich auszuweiten.

06.03.2024 , 07:43 Uhr

Bernhard Klinkhammer (links) hat sein Unternehmen Alles fürs Event an Martin Schewer aus Ingelheim (rechts) verkauft. Der besitzt die Eventagentur Maleo und will das Geschäftsfeld ausweiten. Foto: TV/Verona Kerl