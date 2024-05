Von Bürgern für Bürger Wie in Schweich am Freitag das Grundgesetz gefeiert wird

Die Kundgebung am 8. März war die Initialzündung für das neue Bündnis „Demokratie lebt vom Mitmachen“. Der Koordinierungsstelle „Demokratie leben. Partnerschaft für Demokratie“ der Verbandsgemeinde Schweich hat als Dachorganisation die Fäden für die Arbeit des Bündnisses in der Hand. Wie der Leiter der Koordinierungsstelle, Michael Manikowski, betont, handelt es sich aber nicht um einen neuen Verein, der sich gegründet hat. Vielmehr ist es eine Interessensgemeinschaft, bei der jeder mitmachen kann. Ziel ist es, das Demokratiebewusstsein in der Gemeinde zu stärken. Gleichzeitig soll es als Aufforderung verstanden werden getreu dem Motto: Es gibt keine Demokratie ohne Demokraten!