„Pulse of Europe“ Initiative macht auf Wahl aufmerksam: Was wäre, wenn es Europa nicht gäbe?

Trier · Um die Initiative „Pulse of Europe“ in Trier war es in letzter Zeit etwas ruhiger. Jetzt will sie Menschen dazu bewegen, zur Europawahl zu gehen. Bei ihren Veranstaltungen stellt sie Fragen wie: Wo betrifft uns Europa im täglichen Leben? Und warum sollten wir uns für Europapolitik interessieren?

03.05.2024 , 08:01 Uhr

Elfriede Mommenthal-Aymanns (links) und Magdalena Norta (rechts) von der Bürgerinitiative „Pulse of Europe" in Trier. Foto: Johanna Münch

Von Johanna Münch